Lors d’un nouveau podcast, Rafael Nadal a donc évoqué sa nouvelle vie en insis­tant forcé­ment sur son rôle de père : « J’aime aller cher­cher mon fils à l’école ». Rafa a aussi évoqué la ligne de conduite qu’il a mis en place et qui ressemble à celle qu’il a eu dans sa carrière.

« Il est impor­tant d’avoir des objec­tifs. Je n’aime pas me réveiller sans respon­sa­bi­lités. Même si cela peut paraître agréable de dire que si je le pouvais, je ne travaille­rais pas… c’est peut‐être le cas, mais pas pour long­temps, car il est impor­tant dans la vie d’avoir des objec­tifs qui permettent de profiter du temps libre dont on dispose. S’efforcer d’at­teindre ses objec­tifs est ce qui rend heureux. Si on obtient tout sans effort, les moments de loisir finissent par n’avoir aucune valeur. »