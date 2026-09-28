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Même sans jouer, Jannik Sinner impres­sionne et se rapproche d’Andre Agassi

Par
Henri Touchard
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Netto Atp finals 2025 Turino - 16/11/2025 -

Jannik Sinner traverse une période très compli­quée depuis son titre remporté à Wimbledon.

En effet, le Transalpin enchaîne les semaines de doute et les pépins physiques, puisqu’on ne l’a plus revu en compé­ti­tion depuis Londres.

Malgré cela, Jannik Sinner est toujours installé sur le trône mondial, avec une avance confor­table sur son dauphin actuel, l’Allemand Alexander Zverev, qui continue toute­fois de se réduire.

En ce lundi, qui dit nouvelle semaine dit égale­ment nouveau record pour Sinner.

En effet, il entame cette semaine sa 91ᵉ semaine à la place de numéro 1 mondial, se rappro­chant ainsi de la 9ᵉ place d’Andre Agassi, qui compte 101 semaines au sommet de la hiérarchie.

Un record que Jannik Sinner devrait, sauf imprévu, dépasser assez rapidement.

En revanche, reste à savoir s’il sera toujours devant Zverev d’ici la fin de la tournée asia­tique. L’Italien, lui, retarde son retour à la compé­ti­tion en raison d’une bles­sure au genou.

Publié le lundi 28 septembre 2026 à 10:45

A propos de l’auteur

Henri Touchard

Journaliste / Rédacteur chez We Love Tennis.

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