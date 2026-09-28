Jannik Sinner traverse une période très compli­quée depuis son titre remporté à Wimbledon.

En effet, le Transalpin enchaîne les semaines de doute et les pépins physiques, puisqu’on ne l’a plus revu en compé­ti­tion depuis Londres.

Malgré cela, Jannik Sinner est toujours installé sur le trône mondial, avec une avance confor­table sur son dauphin actuel, l’Allemand Alexander Zverev, qui continue toute­fois de se réduire.

En ce lundi, qui dit nouvelle semaine dit égale­ment nouveau record pour Sinner.

In attesa di capire quando arri­verà il rientro, inizia la setti­mana 9️⃣1️⃣ da numero 1 del mondo per Jannik #Sinner 🇮🇹



È la numero 2️⃣5️⃣ del suo terzo « regno » da leader del ranking ATP, iniziato dopo la vittoria a Montecarlo



Il 9°posto di sempre, in mano ad Andre Agassi 🇺🇲, è a… pic.twitter.com/vw8B6CunUm — Lorenzo Fares (@lorenzofares) September 28, 2026

En effet, il entame cette semaine sa 91ᵉ semaine à la place de numéro 1 mondial, se rappro­chant ainsi de la 9ᵉ place d’Andre Agassi, qui compte 101 semaines au sommet de la hiérarchie.

Un record que Jannik Sinner devrait, sauf imprévu, dépasser assez rapidement.

En revanche, reste à savoir s’il sera toujours devant Zverev d’ici la fin de la tournée asia­tique. L’Italien, lui, retarde son retour à la compé­ti­tion en raison d’une bles­sure au genou.