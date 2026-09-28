Jannik Sinner traverse une période très compliquée depuis son titre remporté à Wimbledon.
En effet, le Transalpin enchaîne les semaines de doute et les pépins physiques, puisqu’on ne l’a plus revu en compétition depuis Londres.
Malgré cela, Jannik Sinner est toujours installé sur le trône mondial, avec une avance confortable sur son dauphin actuel, l’Allemand Alexander Zverev, qui continue toutefois de se réduire.
En ce lundi, qui dit nouvelle semaine dit également nouveau record pour Sinner.
En effet, il entame cette semaine sa 91ᵉ semaine à la place de numéro 1 mondial, se rapprochant ainsi de la 9ᵉ place d’Andre Agassi, qui compte 101 semaines au sommet de la hiérarchie.
Un record que Jannik Sinner devrait, sauf imprévu, dépasser assez rapidement.
En revanche, reste à savoir s’il sera toujours devant Zverev d’ici la fin de la tournée asiatique. L’Italien, lui, retarde son retour à la compétition en raison d’une blessure au genou.
Publié le lundi 28 septembre 2026 à 10:45