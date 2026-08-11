Alors que Jannik Sinner et Carlos Alcaraz, respec­ti­ve­ment touchés au genou et au poignet, sont incer­tains pour l’US Open (30 août au 13 septembre) après avoir d’ores et déjà déclaré forfait pour le Masters de Cincinnati (13 au 23 août), le jour­na­liste Benoît Maylin ne pense pas que Novak Djokovic puisse en profiter.

Pour le chro­ni­queur de l’émis­sion « Sans Filet » de Winamax, le Serbe ne rempor­tera pas de 25e titre du Grand Chelem.

« Je n’y crois plus, même s’il n’y a pas Sinner, même s’il n’y a pas Alcaraz, je n’y crois pas. Je pense qu’il n’est plus du tout capable physi­que­ment d’en­chaîner sept matchs au meilleur des cinq sets et c’est tout à fait normal. C’est terrible à dire puisque le mec fait des demi‐finales et des finales, mais il faut quand même garder un rythme pour jouer face à ces mecs, à ces gamins qui n’ont plus la peur psycho­lo­gique d’af­fronter une légende. Ils ont tous envie de le bouffer. Même un 100e mondial se dit : ‘Djokovic, je vais essayer de me le manger, ça fera bien sur mon CV’. Ils n’ont plus peur, donc c’est d’au­tant plus compliqué pour lui. Il dit qu’il a un petit temps de retard main­te­nant à chaque fois sur le court. On parle de très très haut niveau et je ne vous parle même pas que de tennis. Dans le sport, à partir du moment où tu as un millième de retard sur ta réac­tion, tu ne peux pas le combler. »