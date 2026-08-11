Alors que Jannik Sinner et Carlos Alcaraz, respectivement touchés au genou et au poignet, sont incertains pour l’US Open (30 août au 13 septembre) après avoir d’ores et déjà déclaré forfait pour le Masters de Cincinnati (13 au 23 août), le journaliste Benoît Maylin ne pense pas que Novak Djokovic puisse en profiter.
Pour le chroniqueur de l’émission « Sans Filet » de Winamax, le Serbe ne remportera pas de 25e titre du Grand Chelem.
« Je n’y crois plus, même s’il n’y a pas Sinner, même s’il n’y a pas Alcaraz, je n’y crois pas. Je pense qu’il n’est plus du tout capable physiquement d’enchaîner sept matchs au meilleur des cinq sets et c’est tout à fait normal. C’est terrible à dire puisque le mec fait des demi‐finales et des finales, mais il faut quand même garder un rythme pour jouer face à ces mecs, à ces gamins qui n’ont plus la peur psychologique d’affronter une légende. Ils ont tous envie de le bouffer. Même un 100e mondial se dit : ‘Djokovic, je vais essayer de me le manger, ça fera bien sur mon CV’. Ils n’ont plus peur, donc c’est d’autant plus compliqué pour lui. Il dit qu’il a un petit temps de retard maintenant à chaque fois sur le court. On parle de très très haut niveau et je ne vous parle même pas que de tennis. Dans le sport, à partir du moment où tu as un millième de retard sur ta réaction, tu ne peux pas le combler. »
Publié le mardi 11 août 2026 à 18:52