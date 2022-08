« Même si je pense qu’il devrait jouer à l’US Open, ce qu’a fait Djokovic cet hiver est de l’égoïsme pur », estime Jonathan Reiner

Invité sur le podcast de Patrick McEnroe, Jonathan Reiner, cardio­logue à l’hô­pital univer­si­taire George Washington, n’a pas manqué de criti­quer Novak Djokovic pour ses prises de posi­tion concer­nant notam­ment la vacci­na­tion contre Covid, bien qu’il soit tout de même d’ac­cord avec le fait qu’il devrait pouvoir jouer l’US Open.

« Même si je pense qu’il devrait jouer à l’US Open, je pense qu’il s’est complè­te­ment trompé au pire moment de la pandémie, alors qu’il aurait dû être consi­déré comme un exemple et qu’il ne l’a pas fait. Ce qu’il a fait est très égoïste, c’est ce qu’il a fait cet hiver, c’est de l’égoïsme pur. Quand je regarde les athlètes, je les vois comme des modèles pour le public et ils essaient de repré­senter le meilleur d’entre nous. Quand les gars jouent au base­ball ou vont à l’US Open et encou­ragent un joueur, j’es­père que ce joueur m’ap­prendra ce que je dois faire pour atteindre des niveaux plus élevés dans ma vie. Une démons­tra­tion de courage, de disci­pline ou de sacrifice. »