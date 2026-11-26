Alors qu’en revoyant des extraits de la fameuse finale de l’Open d’Australie 2017 entre Roger Federer et Rafael Nadal, un fan de tennis affirmait que Carlos Alcaraz leur infligerait une « raclée historique », le journaliste espagnol José Moron a exprimé son total désaccord.
« Tout en respectant au plus haut point Alcaraz et en précisant clairement qu’il sera l’un des meilleurs joueurs de l’histoire et qu’il battrait sûrement Federer, Nadal et Djokovic à leur apogée, précisons bien ceci : C’est une énorme bêtise de dire qu’il battrait haut la main Federer ou Nadal en s’appuyant sur la vitesse de la balle, comme s’ils frappaient la balle à 2 km/h, alors que ce n’est pas le cas. On parle des trois meilleurs joueurs de l’histoire, pas de n’importe qui. Djokovic, à 37 ans, a battu Alcaraz sur terre battue (aux Jeux Olympiques) et en Australie, alors qu’il n’était même pas au sommet de sa forme. La mémoire est bien courte et on oublie bien vite comment ces trois‐là jouaient à leur apogée. Alcaraz est un joueur de tennis hors du commun, mais il aurait dû se donner à fond pour battre Rafa à Roland‐Garros, Roger à Wimbledon et Nole à l’Open d’Australie », a écrit le rédacteur en chef de Punto de Break, suivi par plus de 100 000 personnes sur X.
Il faut en effet avoir la mémoire très courte pour penser que Carlos Alcaraz s’amuserait face au Big 3.
Publié le jeudi 26 novembre 2026 à 19:26