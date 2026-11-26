Alors qu’en revoyant des extraits de la fameuse finale de l’Open d’Australie 2017 entre Roger Federer et Rafael Nadal, un fan de tennis affir­mait que Carlos Alcaraz leur infli­ge­rait une « raclée histo­rique », le jour­na­liste espa­gnol José Moron a exprimé son total désaccord.

« Tout en respec­tant au plus haut point Alcaraz et en préci­sant clai­re­ment qu’il sera l’un des meilleurs joueurs de l’his­toire et qu’il battrait sûre­ment Federer, Nadal et Djokovic à leur apogée, préci­sons bien ceci : C’est une énorme bêtise de dire qu’il battrait haut la main Federer ou Nadal en s’appuyant sur la vitesse de la balle, comme s’ils frap­paient la balle à 2 km/h, alors que ce n’est pas le cas. On parle des trois meilleurs joueurs de l’histoire, pas de n’importe qui. Djokovic, à 37 ans, a battu Alcaraz sur terre battue (aux Jeux Olympiques) et en Australie, alors qu’il n’était même pas au sommet de sa forme. La mémoire est bien courte et on oublie bien vite comment ces trois‐là jouaient à leur apogée. Alcaraz est un joueur de tennis hors du commun, mais il aurait dû se donner à fond pour battre Rafa à Roland‐Garros, Roger à Wimbledon et Nole à l’Open d’Australie », a écrit le rédac­teur en chef de Punto de Break, suivi par plus de 100 000 personnes sur X.

Imagino que es un rage­bait de manual, pero me apetece responder a este tuit.



Respetando al máximo a Alcaraz y dejando claro que va a ser uno de los mejores de la historia y que SEGURO le ganaría a Federer, Nadal y Djokovic en sus mejores épocas, acla­ramos :



Es una faltada máxima… https://t.co/3hbEYAbnIl — José Morón (@jmgmoron) November 26, 2026

Il faut en effet avoir la mémoire très courte pour penser que Carlos Alcaraz s’amuserait face au Big 3.