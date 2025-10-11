AccueilATPMensik : "Derrière Alcaraz et Sinner, il y a un grand vide....
Mensik : « Derrière Alcaraz et Sinner, il y a un grand vide. Nous essayons de les rattraper, c’est notre objectif, mais pour l’ins­tant, ils sont supé­rieurs à nous sur tous les plans »

Jean Muller
Par Jean Muller

Récemment chez nos amis de la Gazzetta Dello Sport la pépite tchèque qui n’a pas vrai­ment confirmé son statut depuis son succès reten­tis­sant à Miami s’est exprimée au sujet de la domi­na­tion outran­cière de Sinner et Alcaraz. Pour Jakub, il n’y a pas de doutes, l’écart entre les deux stars et les pour­sui­vants est juste énorme.

« Carlos et Jannik sont actuel­le­ment les meilleurs, derrière il y a un grand vide, et ensuite les autres. Nous essayons de les rattraper, c’est notre objectif, mais pour l’ins­tant, ils sont supé­rieurs à nous sur tous les plans. Leur stabi­lité et leur style de jeu sont d’un tout autre niveau. Chaque coup fait la diffé­rence. Je dois vrai­ment améliorer tous les aspects de mon tennis pour conti­nuer à progresser, ajoute‐t‐il. On peut apprendre beau­coup à l’en­traî­ne­ment, mais jouer contre les meilleurs est très utile. Je suis prêt à travailler très dur »

Publié le samedi 11 octobre 2025 à 09:20

