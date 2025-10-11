Récemment chez nos amis de la Gazzetta Dello Sport la pépite tchèque qui n’a pas vraiment confirmé son statut depuis son succès retentissant à Miami s’est exprimée au sujet de la domination outrancière de Sinner et Alcaraz. Pour Jakub, il n’y a pas de doutes, l’écart entre les deux stars et les poursuivants est juste énorme.
« Carlos et Jannik sont actuellement les meilleurs, derrière il y a un grand vide, et ensuite les autres. Nous essayons de les rattraper, c’est notre objectif, mais pour l’instant, ils sont supérieurs à nous sur tous les plans. Leur stabilité et leur style de jeu sont d’un tout autre niveau. Chaque coup fait la différence. Je dois vraiment améliorer tous les aspects de mon tennis pour continuer à progresser, ajoute‐t‐il. On peut apprendre beaucoup à l’entraînement, mais jouer contre les meilleurs est très utile. Je suis prêt à travailler très dur »
