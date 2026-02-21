Vainqueur de Jannik en quart, sorti en demi par un grand Arthur Fils, le joueur tchèque a posté un message où visi­ble­ment il prend conscience du grand défi qui l’at­tend cette saison.

Jakub Menšík : “Jannik and Carlos are the best in the world. After them, there is nothing, then there is us.”



“Our job is to try to catch up with Jannik and Carlos and follow in their foots­teps, because what they’re doing is fantastic…” pic.twitter.com/0TL8BgOfhL — best of sincaraz (@jannikandcarlos) February 21, 2026

« Sinner et Alcaraz sont les meilleurs du monde. Après eux, il n’y a personne ; ensuite, il y a le reste. Notre travail est d’es­sayer de suivre Jannik et Carlos et de marcher dans leurs pas, car ce qu’ils font est fantastique… »

Est‐ce que c’est Jakub qui est le mieux placé pour devenir le 3ème homme ? Ce n’est pas certain. D’ailleurs la liste est assez longue et on arrive pas vrai­ment à faire le bon choix. Si Arthur Fils l’emporte face à Carlos Alcaraz ce samedi, on peut dire que le Tricolore aura marqué des points.