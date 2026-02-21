AccueilATPMensik veut être le leader de la poursuite : "Sinner et Alcaraz...
ATP

Mensik veut être le leader de la pour­suite : « Sinner et Alcaraz sont les meilleurs du monde. Après eux, il n’y a personne ; ensuite, il y a le reste. Notre travail est d’es­sayer de les suivre »

Jean Muller
Par Jean Muller

-

365

Vainqueur de Jannik en quart, sorti en demi par un grand Arthur Fils, le joueur tchèque a posté un message où visi­ble­ment il prend conscience du grand défi qui l’at­tend cette saison.

« Sinner et Alcaraz sont les meilleurs du monde. Après eux, il n’y a personne ; ensuite, il y a le reste. Notre travail est d’es­sayer de suivre Jannik et Carlos et de marcher dans leurs pas, car ce qu’ils font est fantastique… »

Est‐ce que c’est Jakub qui est le mieux placé pour devenir le 3ème homme ? Ce n’est pas certain. D’ailleurs la liste est assez longue et on arrive pas vrai­ment à faire le bon choix. Si Arthur Fils l’emporte face à Carlos Alcaraz ce samedi, on peut dire que le Tricolore aura marqué des points.

Publié le samedi 21 février 2026 à 12:50

Article précédent
Jannik Sinner, sur sa défaite surprise : « Ce sont des moments par lesquels je dois passer et par lesquels tous les tennismen sont passés. J’espère me rattraper le plus vite possible »
Article suivant
Tous les programmes et résul­tats en direct !

ARTICLES CONNEXES

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2026 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.