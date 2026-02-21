Vainqueur de Jannik en quart, sorti en demi par un grand Arthur Fils, le joueur tchèque a posté un message où visiblement il prend conscience du grand défi qui l’attend cette saison.
Jakub Menšík : “Jannik and Carlos are the best in the world. After them, there is nothing, then there is us.”— best of sincaraz (@jannikandcarlos) February 21, 2026
“Our job is to try to catch up with Jannik and Carlos and follow in their footsteps, because what they’re doing is fantastic…” pic.twitter.com/0TL8BgOfhL
« Sinner et Alcaraz sont les meilleurs du monde. Après eux, il n’y a personne ; ensuite, il y a le reste. Notre travail est d’essayer de suivre Jannik et Carlos et de marcher dans leurs pas, car ce qu’ils font est fantastique… »
Est‐ce que c’est Jakub qui est le mieux placé pour devenir le 3ème homme ? Ce n’est pas certain. D’ailleurs la liste est assez longue et on arrive pas vraiment à faire le bon choix. Si Arthur Fils l’emporte face à Carlos Alcaraz ce samedi, on peut dire que le Tricolore aura marqué des points.
Publié le samedi 21 février 2026 à 12:50