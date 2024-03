Lors d’une émis­sion sur la chaîne L’Equipe, le jour­na­liste Bertrand Latour, plutôt spécia­lisé dans le foot­ball, a tenu des propos curieux sur la fin de carrière de Rafael Nadal, forfait pour le Masters 1000 d’Indian Wells.

« Répondre qu’il doit arrêter, c’est aimer Rafa (…) J’ai envie de garder la plus belle image de lui. Les légendes, j’ai envie qu’elles partent vers le haut. Et là, chaque jour qui avance le rapproche d’une fin qui va être pitoyable et qui n’est pas à la hauteur de son talent. J’aime que les spor­tifs partent par la grande porte (…) Cela n’en­lè­vera rien à ce qu’il a fait, mais je trouve que c’est un peu triste actuellement. »

Merci de ne plus jamais asso­cier Nadal et « pitoyable » dans la même phrase 😤 https://t.co/PMhIi5GT4B — EdouardRogerVasselin (@ERogerVasselin) March 7, 2024

Visiblement indigné par cette décla­ra­tion, le joueur Edouard Roger‐Vasselin a répondu pour de nombreux fans de tennis mais aussi de sport en général : « Merci de ne plus jamais asso­cier Nadal et ‘pitoyable’ dans la même phrase ».