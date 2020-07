Ancien joueur allemand qui a atteint la 42ème place au classement ATP en 2010, Michael Berrer s’est reconverti en préparateur mental.

Il intervient autant dans le domaine du sport que dans celui du monde de l’entreprise. Cette reconversion est une nouvelle aventure qu’il apprécie énormément.

Il a bien voulu répondre à quelques questions à ce sujet chez nos confrères de Tennis Magazin. Forcément, il a été interrogé sur ce qui pourrait faire la différence entre les champions et les autres. Selon lui, la recette est simple : « Si l’on regarde Roger Federer, Rafael Nadal et Novak Djokovic, par exemple, qui dominent le tennis masculin depuis des années, on voit qu’ils évoluent constamment. Leur jeu d’aujourd’hui est très différent de celui qu’ils avaient il y a quelques années. Ils se remettent continuellement en question, c’est leur plus grade force. Il expérimentent dans tous les domaines, ils sont toujours à la recherche du petit plus. Les bonnes choses sont adoptées comme des routines, comme un socle. Ce qui ne fonctionne pas est remplacé. Cette forme d’expérimentation et d’évolution est également ce que font les start-ups qui réussissent. L’idée est dans l’action, la remise en cause, ne pas se fier ou rester sur des principes pas dogmatisme, avoir le souci du détail. »