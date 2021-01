Jamais deux sans trois, c’est ce que l’on peut évoquer concernant les coaches qui ont travaillé avec Zverev même si les raisons des départs ne sont pas les mêmes. Après Lendl, Ferrero, on pensait que Sacha allait enfin s’inscrire dans la durée avec David Ferrer.

La pandémie du Covid-19 a eu raison de ce choix. Pour le directeur du tennis de haut-niveau en Allemagne, Michael Kohlmann cette nouvelle n’est pas vraiment bonne : « Je pense vraiment qu’il est certainement souhaitable et plus efficace d’avoir une coopération à long terme pour pouvoir travailler sereinement, progresser dans la durée. Si vous regardez les personnes en tête du classement mondial, les Top Players, c’est toujours le cas, leur coach est là sur du long terme » a expliqué le technicien germanique même s’il est pas inquiet pour Sacha : « Il a la chance d’avoir son père et son frère qui le connait bien donc il n’y a pas d’urgence sur ce sujet ».