L’ancien joueur fran­çais est l’in­vité de notre numéro 88, direc­teur du Betclic Bordeaux Premier Padel, il a bien voulu aussi expliqué la rela­tion qu’il a eue avec un certain Novak Djokvic.

« C’est quelqu’un que j’ai beau­coup côtoyé, car j’ai joué pendant deux ans en double avec son grand ami Nenad Zimonjic. J’ai passé du temps avec lui en tournoi. En fait, Novak est très drôle, il aime faire des blagues donc nous nous sommes tout de suite bien entendus. Après avoir été mal‐aimé au début, Novak a aussi commis l’irréparable en passant devant les deux icônes et je dirais qu’en France on n’aime pas vrai­ment ça. Il n’en reste pas moins que jamais, il y a quinze ans, on n’aurait pu imaginer que trois joueurs gagne­raient autant de tour­nois du Grand Chelem, et surtout que Novak finisse devant »