Dans le cadre du dernier numéro, le 88e, de notre maga­zine, nous sommes allés à la rencontre de Michaël Llodra en marge du Masters 1000 de Monte‐Carlo.

Ancien 21e mondial, consul­tant tennis pour France TV mais aussi direc­teur du BetClic Bordeaux Premier Padel, Mika a bien voulu aborder avec nous la probable future retraite de Rafael Nadal. Et selon lui, si Roger Federer avait été moins têtu, son palmarès aurait certai­ne­ment été plus étoffé sur terre battue.

« Si Rafa n’avait pas existé, Roger aurait sûre­ment cinq à six Roland‐Garros de plus à son palmarès. À ce sujet, je pense que Roger aurait pu gagner davan­tage de tour­nois sur terre battue s’il ne s’était pas perdu quel­que­fois dans sa stra­tégie qui consis­tait à vouloir dominer Nadal dans sa propre filière. Mais Rafa, quel génie, quelle force de carac­tère ! Il a eu des bles­sures, il est toujours revenu. Son départ sera une vraie perte, car c’est beau­coup plus qu’un cham­pion de tennis. »

