L’ancien cham­pion alle­mand, vain­queur de Wimbledon en 1991 s’est exprimé chez nos confrères de Blick, et il y va un peu fort quand il parle de joueurs qui dans le temps avaient du carac­tère. Soit il a la mémoire qui flanche, soit il ne regarde pas vrai­ment régu­liè­re­ment le circuit.

« Par le passé, avec Agassi, Sampras ou Ivanisevic, vous n’aviez pas que des athlètes, mais des person­na­lités sur le terrain. Après, il est vrai aussi que des cham­pions comme Lleyton Hewitt ou Carlos Moya étaient d’ex­cel­lents joueurs de tennis, mais s’étaient trop peu révélés en tant qu’in­di­vidus. C’est un peu comme avec Roger Federer, Rafael Nadal et Novak Djokovic fina­le­ment. Le fan veut ressentir des émotions. Avec Federer, Nadal et Djokovic, incon­tes­ta­ble­ment les plus grands joueurs de tennis de tous les temps, ça me manque parfois »