Lors d’une inter­view accordée à GMX et rapportée par Tennis365, le vain­queur de Wimbledon 1991, Michael Stich, parle de sa retraite un peu préma­turée et la compare avec celle de Roger Federer, qui aura poussé jusqu’au bout (à 40 ans exac­te­ment) voire même un peu trop selon l’an­cien joueur allemand.

« Je suis content d’avoir arrêté à 28 ans. Il faut aussi dire que la déci­sion a été complè­te­ment spon­tanée après la défaite en demi‐finale contre Cédric Pioline à Wimbledon en 1997. C’était ma déci­sion et je devais l’as­sumer. C’est pour­quoi la réac­tion de mon entou­rage n’était pas très impor­tante pour moi au début. Par ailleurs, je continue de penser qu’il n’y a pas de moment idéal pour mettre un terme à sa carrière. Regardez Roger Federer : vu de l’ex­té­rieur et avec ce que nous savons aujourd’hui, il aurait peut‐être dû laisser tomber un peu plus tôt. Mais en fin de compte, c’était sa déci­sion et s’il se sent à l’aise avec les dernières années de sa carrière, c’est toujours bon. »