Considéré comme l’un des meilleurs joueurs alle­mands de l’his­toire, Michael Stich a vu son jeune compa­triote Alexander Zverev le dépasser en nombre de titres en carrière (19 contre 18). Interrogé par Bild, le vain­queur de Wimbledon 1991 espère que Sascha fran­chira bientôt cette ultime marche tout en rappe­lant que remporter un tournoi du Grand Chelem et quelque peu diffé­rent d’un triomphe sur le Masters.

« Je pense qu’on ne peut pas comparer et opposer les succès. Les succès d’Alexander sont formi­dables ! Un titre du Grand Chelem est certai­ne­ment plus impor­tant, car on doit faire ses preuves pendant deux semaines dans un tableau de 128 joueurs. On ne peut pas se permettre une défaite comme lors des matchs de groupe sur le Masters. J’espère qu’il prendra ce succès positif et qu’il gagnera son premier Grand Chelem l’année prochaine. »