Accueil ATP

Miguel Maeso, ancien prépa­ra­teur physique de Safin et Ferrero : « Roger Federer était‐il pares­seux ? On aurait dit qu’il ne faisait rien, mais il était toujours au bon endroit. La diffé­rence, c’est qu’au lieu de 22 pas, il n’en avait besoin que de 19 »

Par
Thomas S
-
154

Nos confrères espa­gnols de Puntodebreak ont eu la bonne idée d’in­ter­viewer Miguel Maeso, ponte de la prépa­ra­tion physique, qui a notam­ment travaillé avec Marat Safin, Juan Carlos Ferrero, David Ferrer ou encore Andrey Rublev.

Notamment inter­rogé sur Roger Federer, le spécia­liste espa­gnol a tenu à balayer les rumeurs selon lesquelles le Suisse n’était pas un travailleur. Extraits. 

Quelqu’un avec qui tu aurais aimé travailler.
Avec Federer, avec n’im­porte lequel des grands.

On disait de Federer qu’il était un peu pares­seux.
Mais c’était un joueur surdoué, une danseuse sur le court. On aurait dit qu’il ne faisait rien, mais il était toujours au bon endroit. Il travaillait beau­coup aussi : pour aller d’ici à là, il faut courir, mais la diffé­rence, c’est qu’au lieu de 22 pas, il n’en avait besoin que de 19.

Publié le jeudi 23 juillet 2026 à 14:14

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

ARTICLES CONNEXESDu même auteur

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram X
© The Tennis Factory 2026 ♥