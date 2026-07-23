Nos confrères espa­gnols de Puntodebreak ont eu la bonne idée d’in­ter­viewer Miguel Maeso, ponte de la prépa­ra­tion physique, qui a notam­ment travaillé avec Marat Safin, Juan Carlos Ferrero, David Ferrer ou encore Andrey Rublev.

Notamment inter­rogé sur Roger Federer, le spécia­liste espa­gnol a tenu à balayer les rumeurs selon lesquelles le Suisse n’était pas un travailleur. Extraits.

Quelqu’un avec qui tu aurais aimé travailler.

Avec Federer, avec n’im­porte lequel des grands.

On disait de Federer qu’il était un peu pares­seux.

Mais c’était un joueur surdoué, une danseuse sur le court. On aurait dit qu’il ne faisait rien, mais il était toujours au bon endroit. Il travaillait beau­coup aussi : pour aller d’ici à là, il faut courir, mais la diffé­rence, c’est qu’au lieu de 22 pas, il n’en avait besoin que de 19.