Nos confrères espagnols de Puntodebreak ont eu la bonne idée d’interviewer Miguel Maeso, ponte de la préparation physique, qui a notamment travaillé avec Marat Safin, Juan Carlos Ferrero, David Ferrer ou encore Andrey Rublev.
Notamment interrogé sur Roger Federer, le spécialiste espagnol a tenu à balayer les rumeurs selon lesquelles le Suisse n’était pas un travailleur. Extraits.
Quelqu’un avec qui tu aurais aimé travailler.
Avec Federer, avec n’importe lequel des grands.
On disait de Federer qu’il était un peu paresseux.
Mais c’était un joueur surdoué, une danseuse sur le court. On aurait dit qu’il ne faisait rien, mais il était toujours au bon endroit. Il travaillait beaucoup aussi : pour aller d’ici à là, il faut courir, mais la différence, c’est qu’au lieu de 22 pas, il n’en avait besoin que de 19.
Publié le jeudi 23 juillet 2026 à 14:14