Footballeur professionnel de 1986 à 2005, joueur du FC Barcelone pendant huit ans et international espagnol comptant pas moins de 63 sélections, Miguel Nadal s’est récemment exprimé pour le site de paris sportifs, Bet Brothers.
Et après avoir dressé un constat on ne peut plus clair sur l’état actuel du circuit, l’oncle de Rafa a estimé que son jeune compatriote, Carlos Alcaraz, avait toutes les cartes en main pour égaler voire surpasser son neveu en termes de titres du Grand Chelem.
« Alcaraz peut viser 20, 22, voire 23 titres du Grand Chelem. C’est très compliqué, car cela exige une grande constance et une charge mentale minimale pour ne pas s’épuiser trop rapidement. Je pense que c’est difficile, mais cela pourrait être possible. Il réunit toutes les conditions et, mis à part les aspects sportifs, je ne vois pas aujourd’hui émerger de nouveaux joueurs qui soient des prétendants sérieux au titre de Grand Chelem. »
Publié le samedi 2 mai 2026 à 13:13