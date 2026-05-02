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Miguel Nadal (frère de Toni et oncle de Rafa) s’en­flamme pour Alcaraz : « C’est diffi­cile mais possible. Il réunit toutes les conditions »

Par
Thomas S
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Footballeur profes­sionnel de 1986 à 2005, joueur du FC Barcelone pendant huit ans et inter­na­tional espa­gnol comp­tant pas moins de 63 sélec­tions, Miguel Nadal s’est récem­ment exprimé pour le site de paris spor­tifs, Bet Brothers.

Et après avoir dressé un constat on ne peut plus clair sur l’état actuel du circuit, l’oncle de Rafa a estimé que son jeune compa­triote, Carlos Alcaraz, avait toutes les cartes en main pour égaler voire surpasser son neveu en termes de titres du Grand Chelem. 

« Alcaraz peut viser 20, 22, voire 23 titres du Grand Chelem. C’est très compliqué, car cela exige une grande constance et une charge mentale mini­male pour ne pas s’épuiser trop rapi­de­ment. Je pense que c’est diffi­cile, mais cela pour­rait être possible. Il réunit toutes les condi­tions et, mis à part les aspects spor­tifs, je ne vois pas aujourd’hui émerger de nouveaux joueurs qui soient des préten­dants sérieux au titre de Grand Chelem. »

Publié le samedi 2 mai 2026 à 13:13

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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