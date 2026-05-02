Footballeur profes­sionnel de 1986 à 2005, joueur du FC Barcelone pendant huit ans et inter­na­tional espa­gnol comp­tant pas moins de 63 sélec­tions, Miguel Nadal s’est récem­ment exprimé pour le site de paris spor­tifs, Bet Brothers.

Et après avoir dressé un constat on ne peut plus clair sur l’état actuel du circuit, l’oncle de Rafa a estimé que son jeune compa­triote, Carlos Alcaraz, avait toutes les cartes en main pour égaler voire surpasser son neveu en termes de titres du Grand Chelem.

« Alcaraz peut viser 20, 22, voire 23 titres du Grand Chelem. C’est très compliqué, car cela exige une grande constance et une charge mentale mini­male pour ne pas s’épuiser trop rapi­de­ment. Je pense que c’est diffi­cile, mais cela pour­rait être possible. Il réunit toutes les condi­tions et, mis à part les aspects spor­tifs, je ne vois pas aujourd’hui émerger de nouveaux joueurs qui soient des préten­dants sérieux au titre de Grand Chelem. »