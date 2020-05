Lors de son grand entretien donné au média russe Sport Express, Mikhail Youzhny a aussi donne son avis sur le fameux « Big 3 » qu’il a aussi côtoyé en tant que joueur : « Je pense que Roger Federer est de loin le plus polyvalent des trois, il sait tout faire. Après, je dirais que Nadal et Djokovic sont plus constants et même plus stables psychologiquement. Une fois que l’on a dit cela, il est bien difficile de les départager et je ne pense pas que ce soit bien utile. Chacun a ses qualités et chacun valorise parfaitement notre sport. Je sais que la grande question c’est d’essayer de savoir qui remportera le plus de tournois du Grand Chelem. Si l’on veut être très pragmatique, je dirais que Novak Djokovic est le moins bien placé car il a du retard, et cela même s’il est plus jeune. Et il faut forcément tenir compte de la jeune génération qui arrive et qui progresse, et je sais de quoi je parle puisque j’entraîne Denis Shapovalov. »