L’Italie devient une place forte du tennis que ce soit au niveau du classement ATP comme celui des organisations de tournoi. Il semblerait que la Fédération Italienne ait racheté le tournoi de Bruxelles pour l’installer à Milan après Roland‐Garros. Evidemment l’ATP a exigé que ce soit une étape pour se préparer pour Wimbledon.
Secondo il @Corriere, a partire dal 2028 Milano ospiterà un ATP 250 su erba ☘️— Giovanni Pelazzo (@giovannipelazzo) March 7, 2026
« Si viene a sapere da ambienti europei che la Federtennis ha acquistato dall’ATP i diritti del torneo di Bruxelles […]: la Federazione lo avrebbe pagato 24 milioni di dollari più il 10 per cento che… pic.twitter.com/rJiHsWemc0
Donc forcément ce tournoi se jouera sur herbe et il sera un ATP250 mais le président Binaghi espère le faire monter en ATP500.
Par le passé, Milan avait par le passé organiser un tournoi sur dur intérieur, c’est d’ailleurs la‐bas que Roger Federer avait gagné son premier titre sur le circuit pro, c’était en 2001.
Publié le samedi 7 mars 2026 à 11:45