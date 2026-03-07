L’Italie devient une place forte du tennis que ce soit au niveau du clas­se­ment ATP comme celui des orga­ni­sa­tions de tournoi. Il semble­rait que la Fédération Italienne ait racheté le tournoi de Bruxelles pour l’ins­taller à Milan après Roland‐Garros. Evidemment l’ATP a exigé que ce soit une étape pour se préparer pour Wimbledon.

Secondo il @Corriere, a partire dal 2028 Milano ospi­terà un ATP 250 su erba ☘️



« Si viene a sapere da ambienti europei che la Federtennis ha acqui­stato dall’ATP i diritti del torneo di Bruxelles […]: la Federazione lo avrebbe pagato 24 milioni di dollari più il 10 per cento che… pic.twitter.com/rJiHsWemc0 — Giovanni Pelazzo (@giovannipelazzo) March 7, 2026

Donc forcé­ment ce tournoi se jouera sur herbe et il sera un ATP250 mais le président Binaghi espère le faire monter en ATP500.

Par le passé, Milan avait par le passé orga­niser un tournoi sur dur inté­rieur, c’est d’ailleurs la‐bas que Roger Federer avait gagné son premier titre sur le circuit pro, c’était en 2001.