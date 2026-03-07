Accueil ATP

Milan aura bientôt son tournoi ATP…sur gazon, Federer doit s’en réjouir

Jean Muller
L’Italie devient une place forte du tennis que ce soit au niveau du clas­se­ment ATP comme celui des orga­ni­sa­tions de tournoi. Il semble­rait que la Fédération Italienne ait racheté le tournoi de Bruxelles pour l’ins­taller à Milan après Roland‐Garros. Evidemment l’ATP a exigé que ce soit une étape pour se préparer pour Wimbledon. 

Donc forcé­ment ce tournoi se jouera sur herbe et il sera un ATP250 mais le président Binaghi espère le faire monter en ATP500.

Par le passé, Milan avait par le passé orga­niser un tournoi sur dur inté­rieur, c’est d’ailleurs la‐bas que Roger Federer avait gagné son premier titre sur le circuit pro, c’était en 2001.

Publié le samedi 7 mars 2026 à 11:45

Jean Muller

Journaliste / Rédacteur chez We Love Tennis.

