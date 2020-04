La sortie médiatique de Dominic Thiem fait parler. L’Autrichien a exprimé sa volonté de ne pas participer au fonds de soutien des joueurs moins bien classé, car il préfère donner aux personnes et institutions qui en ont vraiment besoin. Dustin Brown a été l’un des premiers à lui répondre en expliquant que si cette crise était arrivée au début de sa carrière, il aurait été contraint d’arrêter.

Startin In 2004 I Lived In A Camper, Surviving From Week To Week With The Money I Made… Losing First Round In A 10k Was 117,50$ – Tax… Because Of This I Was Also Stringing Rackets For Other Players For 5€ A Pop… If This Would Happend Then, It Would Have Cost Me My Career ! ! https://t.co/xVPzXTSqIw — Dustin Brown (@DreddyTennis) April 26, 2020

Loin d’être le plus connu sur le circuit, l’Ukrainien Illya Marchenko (200e et ancien 49e en 2016) a donné un avis qui mérite d’être écouté puisqu’il est directement impacté par la crise et la suspension du circuit : « Quoi qu’il en soit, je pense que nous devrions réparer le système et pas avec ce genre de charité. Les joueurs devraient avoir ce qu’ils méritent. Et nous méritons beaucoup plus que ce que nous recevons actuellement. Oui, avec des joueurs moins bien classés vous n’avez pas de sponsors et spectateurs, mais sans eux, le tennis n’existerait pas. »

Le joueur de 32 ans a été rejoint par John Millman (43e), très actif depuis le début de la crise, qui donne quelques pistes de réflexion : « Je suis d’accord. Il faut trouver des solutions pour répartir les richesses afin que plus de joueurs mangent une part du gâteau. Distribuer plus largement l’argent, vendre le sponsor en titre pour un Challenger ou un Future et donner aux joueurs une part de l’argent pour n’importe quel match où il est possible de parier. » Des propos qui rejoignent ceux d’Andy Murray qui avait pris position en souhaitant une meilleure redistribution du prize money : « Cet argent ne pourrait-il pas être mieux utilisé ailleurs, notamment pour les perdants des premiers tours et des qualifications ou pour être développé dans les plus petits tournois ? » Le débat est désormais lancé.