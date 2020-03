Dans les colonnes du quotidien australien The Age, John Millman ne se montre pas optimiste sur la reprise du circuit en juin comme annoncé par les instances. L’Australien explique pourquoi : « Quand la situation du COVID-19 sera contrôlée, peut-être que la location d’un tournoi pourra poser problème. Si quelqu’un vient d’Amérique du Sud par exemple et que son pays ne l’a pas encore eu (le virus), alors le tournoi ne pourra pas avoir lieu. Vous ne pouvez pas organiser le tournoi alors que seuls certains joueurs peuvent le disputer. Je pense que c’est là que réside le problème. Le meilleur scénario est une reprise en août ou septembre. Je nous imagine pas rejouer avant un moment et maintenant il s’agit de poursuivre la lutte contre le virus.«

A l’heure actuelle, l’ATP et la WTA prévoient une reprise pour la semaine du 8 juin et la saison sur gazon. Problème, Wimbledon, avec les contraintes liées à la préparation du gazon et à l’incertitude entourant la gestion de l’épidémie, pourrait bien être obligé d’annuler son édition 2020 ce qui entraînerait encore un report de la reprise du circuit. Les organisateurs de Wimbledon doivent se prononcer la semaine prochaine à la suite d’une réunion d’urgence.