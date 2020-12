Le document de l’Open d’Australie de Sven Gröneveld, l’ancien coach de Maria Sharapova ou encore d’Anna Ivanovic, concernant John Millman revient au goût du jour. L’Australien nominé au pris de la Sportivité de l’ATP avec Rafael Nadal, Dominic Thiem et Diego Schwartzman ne mériterait pas cet honneur selon certains fans. En effet, sur la vidéo, on peut voir John essuyer la balle sur son polo, une pratique que Sven avait pointé du doigt à l’époque considérant que ce n’était pas vraiment un geste sportif. On vous laisse juger..