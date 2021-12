72e joueur mondial à 32 ans, John Millman est sans aucun doute l’un des joueurs les plus affûtés du circuit. Interrogé par l’Agence de presse austra­lienne sur sa forme physique ainsi que sur sa projec­tion dans le temps en tant que joueur profes­sionnel, le natif de Brisbane a réfuté l’idée qu’il était plus facile aujourd’hui de jouer jusqu’à 35 ans ou plus. Et forcé­ment, Roger Federer a été pris comme exemple.

« À mon âge, j’ai proba­ble­ment décidé cette année de ne pas consi­dérer comme acquis le fait d’avoir un bon corps. On ne cesse de me dire : « Regarde Roger Federer ». Je ne pense pas que Roger ait fait des faveurs à un quel­conque joueur de tennis. Il a eu des problèmes de bles­sures ces deux dernières saisons, mais il a joué pendant des années, pendant une éter­nité. Mais il y a dix ans, si vous aviez dit qu’un joueur serait encore dans la fleur de l’âge à 31, 32, 33 ou 34 ans, on se serait moqué de vous. Je me souviens de l’époque où André Agassi courait dans tous les sens à 34 ans et les gens pensaient qu’il était un peu fou, puis il a joué la finale de l’US Open à 35 ans. C’est ce que je veux dire. Certains de ces gars ont ouvert cette porte pour que cela semble être la norme, mais ce n’est pas plus facile. C’est la réalité. Surtout avec mon type de tennis, c’est un tennis physique. »