Dans The Changeover Podcast, Milos Raonic a expliqué le compor­te­ment à adopter pour avoir une chance de l’emporter contre le Big 3. Si le fina­liste de Wimbledon 2016 loue les qualités évidentes de Rafael Nadal et de Roger Federer, il estime que Novak Djokovic est le plus diffi­cile à battre.

« Quand vous jouiez avec Roger, vous saviez ce que vous aviez à faire, mais il y avait beau­coup de moments où ça ne dépen­dait pas de vous. Ce gars‐là pouvait vous faire paraître très, très mauvais. Il pouvait jouer à un niveau que personne d’autre ne pouvait égaler dans certains moments. Il pouvait rendre l’ex­pé­rience d’être sur le terrain avec lui vrai­ment désa­gréable. Mais si vous arri­viez à le suivre, l’idée de ce que vous deviez faire était beau­coup plus claire. Avec Rafa, ce n’était pas évident de savoir si vous aviez l’op­por­tu­nité de gagner ce match. Avant d’en­trer sur le court, vous saviez que vous alliez tout donner parce qu’il serait là jusqu’au dernier point. Novak joue au milieu beau­coup plus que n’im­porte qui d’autre, mais il vous enlève des angles. Vous perdrez contre lui, et vous vous direz que vous vous sentiez bien, que vous frap­piez bien la balle, et vous vous direz que vous aviez l’im­pres­sion d’être dans le coup. Contre les deux autres, on savait ce qu’il fallait faire, mais avec Novak, on se deman­dait ce qu’il fallait faire cette fois‐ci ».