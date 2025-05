Aujourd’hui presque à la retraite, Milos s’est exprimé lors d’un podcast au sujet du cas Alcaraz. Pour lui, ce qui a été dit n’a pas vrai­ment du sens vu le parcours et le niveau de tennis proposé par l’Espagnol.

« Alcaraz traverse une période où les gens le remettent un peu en ques­tion, le critiquent, ce qui est, à mon avis, la chose la plus stupide. C’est juste qu’il va passer par cette deuxième phase de sa carrière. Au début tout était positif, et c’était presque une surprise qu’il puisse dominer certains de ses adver­saires. Il n’y avait pas cette pres­sion qui existe quand on vous fait croire que vous ne pouvez pas perdre contre cette adver­saire. Vous êtes sur une bonne lancée et cet élan dure, mais ensuite vous vous heurtez à un mur et vous devez voir ce que sera la prochaine étape »