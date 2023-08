Le Canadien a vécu la grande époque du Big3 et selon lui, cela n’a pas été toujours très diver­tis­sant au contraire d’au­jourd’hui où après cette période dorée, le circuit est plus incer­tain. Des propos qui seront encore plus d’ac­tua­lité comme le précise le Canadien quand Djokovic aura décidé de ranger sa raquette au placard.

« Quand je suis arrivé sur le circuit, c’était surtout eux et Andy. Je dirais que 60 à 70 % des demi‐finales se jouaient entre eux. Et peut‐être que sur la terre battue, c’est David Ferrer qui chan­geait un peu la donne. Donc, oui, il y avait trois gars qui étaient là tout le temps et qui gagnaient la plupart des tour­nois. Au final, je pense qu’on voyait toujours le même genre de choses »