Novak Djokovic pos­sède à 33 ans l’un des plus beaux pal­ma­rès du ten­nis. Le débat sur le GOAT (Greatest Of All Time) conti­nue d’a­ni­mer les dis­cus­sions des fans et experts de ce sport. Le Serbe, déten­teur de mul­tiples records, dont celui du plus grand nombre de Masters 1000, devien­dra dans quelques jours le joueur ayant à son actif le plus de semaines dans la peau du numé­ro 1 mon­dial. Mais un autre record, encore plus fou, pour­rait être envi­sa­geable pour Novak selon Sania Mirza, ancienne cham­pionne de ten­nis indienne :

« Il a déjà rem­por­té neuf fois l’Open d’Australie et peut atteindre les 15 titres d’i­ci sa retraite, en fonc­tion du nombre d’an­née qu’il joue­ra encore. Il gagne­ra encore quelques Grands Chelems. Il est prêt pour cela, il joue bien et il a été au zénith ces der­nières années. Les gens parlent de Rafa et Roger tout le temps, mais cer­tains oublient presque que Novak est plus jeune que les deux autres ».