Alors qu’il ne possède plus que 90 points d’avance sur Félix Auger‐Aliassime au classement de la Race où il occupe la huitième et dernière place qualificative pour le Masters de Turin, Lorenzo Musetti est obligé d’agir.
Plus que jamais menacé par le Canadien, qui lui passera devant en cas de qualification de en finale du Rolex Paris Masters, l’Italien a obtenu une invitation de la part des organisateurs de l’ATP 250 d’Athènes (du 2 au 8 novembre), où sera également présent un certain Novak Djokovic.
Lorenzo Musetti giocherà l’ATP 250 di Atene
L’azzurro ha chiesto una wild card per il torneo#SkySport #SkyTennis
Une décision précipitée et qui n’est même sûr de porter ses fruits puisque Félix Auger‐Aliassime sera quoi qu’il arrive qualifié pour le tournoi des maîtres en cas de victoire finale à Paris la Défense Arena.
Publié le vendredi 31 octobre 2025 à 17:01