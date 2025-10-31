AccueilATPMis sous pression par Auger-Aliassime, Musetti prend une décision en catastrophe
Mis sous pres­sion par Auger‐Aliassime, Musetti prend une déci­sion en catastrophe

Alors qu’il ne possède plus que 90 points d’avance sur Félix Auger‐Aliassime au clas­se­ment de la Race où il occupe la huitième et dernière place quali­fi­ca­tive pour le Masters de Turin, Lorenzo Musetti est obligé d’agir.

Plus que jamais menacé par le Canadien, qui lui passera devant en cas de quali­fi­ca­tion de en finale du Rolex Paris Masters, l’Italien a obtenu une invi­ta­tion de la part des orga­ni­sa­teurs de l’ATP 250 d’Athènes (du 2 au 8 novembre), où sera égale­ment présent un certain Novak Djokovic.

Une déci­sion préci­pitée et qui n’est même sûr de porter ses fruits puisque Félix Auger‐Aliassime sera quoi qu’il arrive qualifié pour le tournoi des maîtres en cas de victoire finale à Paris la Défense Arena. 

Publié le vendredi 31 octobre 2025 à 17:01

