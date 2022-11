Le frère mais aussi coach/agent de son frère a donné des nouvelles d’Alexander qui doit faire son retour en Décembre lors de l’ex­hi­bi­tion orga­nisée en Arabie Saoudite.

Visiblement cette fois le processus d’un retour est vrai­ment engagé.

« Nous avons pu nous entraîner la semaine dernière. Lundi, nous avons même pu jouer un peu plus long­temps. Jusqu’à présent, il ne souffre pas et se sent bien. Les entraî­ne­ments à la maison c’est bine mais cela manque cruel­le­ment d’adré­na­line. Sans le public, c’est quelque chose de diffé­rent. Il faut donc être sur le terrain, contre un joueur de haut niveau, avec des ramas­seurs de balles et des arbitres pour ressentir à nouveau la fameuse adré­na­line. Sacha a juste besoin de quelques matches avant la grande saison. Depuis le grand match contre Nadal, il n’a pu jouer aucun match. C’est pour­quoi nous nous sommes inscrits à quelques tour­nois d’exhibition »