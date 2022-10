Quatre mois et demi après sa terrible chute face à Rafael Nadal en demi‐finales de Roland‐Garros, Alexander Zverev continue de prendre son mal en patience. Un œdème osseux à la cheville droite a empêché son retour mi‐septembre lors de la phase de groupes de la Coupe Davis. Son frère, Mischa Zverev, aime­rait qu’il s’ins­pire de Novak Djokovic, titré deux fois après un peu moins de trois mois sans compé­ti­tion officielle.

« Je trouve cela incroya­ble­ment fort. Novak revient, gagne deux tour­nois, et voilà. Bien sûr, il n’était pas blessé et n’avait qu’une pause derrière lui, mais il entre sur le court avec une grande assu­rance et fait son truc. Je suis sûr qu’il va encore s’amé­liorer. C’est très impres­sion­nant, surtout à 35 ans », a souligné le frère du numéro 6 mondial au micro d’Eurosport Allemagne.