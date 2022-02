« On peut perdre et mal jouer, mais il faut quand même faire des efforts et laisser son âme sur le terrain », lâchait Boris Becker après la défaite en trois sets d’Alexander Zverev en huitièmes de finale de l’Open d’Australie contre Denis Shapovalov.

Le 3e joueur mondial a expliqué avoir subi trop de pres­sion exté­rieur par rapport aux enjeux de ce Grand Chelem en l’ab­sence de Novak Djokovic. Son frère, Mischa, a confirmé à Tennis Magazin tout en défen­dant son frère sur son impli­ca­tion face aux critiques de la légende allemande.

« Si tu ne te sens pas à l’aise et qu’il y a en plus des éléments pertur­ba­teurs dans le jeu, tu es dans une posi­tion où tu te bats contre toi‐même. De l’ex­té­rieur, on a alors l’im­pres­sion qu’il n’a pas envie. Mais à l’in­té­rieur, il est constam­ment en train de se battre. Chaque personne réagit diffé­rem­ment aux situa­tions de stress. Certains joueurs comme Nadal se poussent dans les situa­tions de stress, d’autres se calment. En huitièmes de finale, Sascha n’était pas dans une bonne situa­tion sur le plan du jeu. Mais il n’a jamais aban­donné. Il montre mes émotions diffé­rem­ment. C’est un malen­tendu que l’on a. Ce n’est pas parce que quel­qu’un a l’air apathique qu’il l’est forcé­ment. »