Consultant pour Eurosport Allemagne, le frère de Sascha s’est exprimé au sujet de la place de numéro 1 détenue par Calos Alcaraz depuis l’US Open. Et le moins que l’on puisse dire c’est qu’il ne mâche pas ses mots. Après, il est diffi­cile de dire qu’il a tort.

« J’ai récem­ment parlé avec Grigor Dimitrov. Il m’a dit qu’il y a quelques années, il avait eu 7000 points au clas­se­ment mondial et qu’il était simple­ment numéro sept mondial. Alcaraz a main­te­nant 6740 points et il est numéro un. Ce n’est de toute façon pas une année normale avec le Corona, Wimbledon et divers échecs de joueurs de haut niveau. C’est étrange. J’espère que l’année prochaine, ce sera un peu plus normal, qu’il y aura des points à tous les Grands Chelems et que tous les joueurs pour­ront jouer où ils veulent »