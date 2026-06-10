Alexander Zverev aura attendu jusqu’à ses 29 ans pour réaliser son rêve en rempor­tant à Roland‐Garros son premier titre en Grand Chelem.

Mischa Zverev (ex‐25e mondial) s’est exprimé au micro de L’Equipe dimanche après la finale sur l’ac­com­plis­se­ment de son petit frère.

« Qu’est‐ce que ça repré­sente ? Je pense que ça se voit sur son visage. Ça repré­sente tout pour lui. Ça signifie qu’un rêve est devenu réalité. Un rêve qu’il avait depuis qu’il était un tout petit garçon, depuis l’âge de 3 ou 4 ans. Sasha a travaillé très dur. Il a été très patient. Il a connu des bles­sures et des défaites. Et main­te­nant, c’est devenu réalité, même après un gros passage à vide au deuxième set. C’est comme ça que ça se passe quand on joue de grands matches. Il faut que ce soit ainsi. Sinon, ce serait trop facile. Je pense que le premier titre doit toujours être compliqué. Il doit être chargé en émotions. Et c’est exac­te­ment comme ça que ça s’est passé… »