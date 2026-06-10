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Mischa Zverev, frère d’Alexander : « Je pense que le premier titre en Grand Chelem doit toujours être compliqué, chargé en émotions. Et c’est exac­te­ment comme ça que ça s’est passé »

Par
Baptiste Mulatier
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Alexander Zverev aura attendu jusqu’à ses 29 ans pour réaliser son rêve en rempor­tant à Roland‐Garros son premier titre en Grand Chelem. 

Mischa Zverev (ex‐25e mondial) s’est exprimé au micro de L’Equipe dimanche après la finale sur l’ac­com­plis­se­ment de son petit frère. 

« Qu’est‐ce que ça repré­sente ? Je pense que ça se voit sur son visage. Ça repré­sente tout pour lui. Ça signifie qu’un rêve est devenu réalité. Un rêve qu’il avait depuis qu’il était un tout petit garçon, depuis l’âge de 3 ou 4 ans. Sasha a travaillé très dur. Il a été très patient. Il a connu des bles­sures et des défaites. Et main­te­nant, c’est devenu réalité, même après un gros passage à vide au deuxième set. C’est comme ça que ça se passe quand on joue de grands matches. Il faut que ce soit ainsi. Sinon, ce serait trop facile. Je pense que le premier titre doit toujours être compliqué. Il doit être chargé en émotions. Et c’est exac­te­ment comme ça que ça s’est passé… »

Publié le mercredi 10 juin 2026 à 11:29

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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