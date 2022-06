En plus d’avoir affirmé que son frère, opéré des trois liga­ments laté­raux de sa cheville droite après sa chute contre Rafael Nadal, revien­drait plus fort, Mischa Zverev a donné des nouvelles du nouveau numéro 2 mondial, à qui il tente de remonter le moral.

« Il va bien, vu les circons­tances. Il a vite retrouvé le sourire et nous avons parlé au télé­phone plusieurs fois. Sascha m’a dit : ‘Viens, je m’en­nuie, on va jouer à la Playstation.’ Il m’a donné un jeu de construc­tion de 9000 pièces en Lego pour la nais­sance de mon second fils. Je pense que je lui vais lui rendre, parce qu’il a assez de temps pour construire le Colisée main­te­nant ! Je suis le gars positif avec le sourire sur le visage qui dit toujours : ‘Ok, comment on planifie notre entraî­ne­ment ? Combien de pompes faisons le premier, le deuxième, le troi­sième jouer.’ J’ai tendance à prévoir les choses, à me projeter : que pouvons‐nous faire main­te­nant, comment bien utiliser le temps dont nous dispo­sons ? », a révélé l’Allemand à Eurosport.