Alors que Carlos Alcaraz a remporté son troi­sième titre du Grand Chelem à 21 ans, en battant son frère, Alexander, en finale de Roland‐Garros, Mischa Zverev a encensé le jeune espa­gnol tout en ne lui mettant pas une pres­sion déme­surée sur les épaules.

« Alcaraz est peut‐être jeune, mais c’est un joueur intel­li­gent. Il a beau­coup d’op­tions pour gagner le point, et il a montré aujourd’hui qu’il pouvait choisir la bonne au bon moment. Je n’aime pas parler du futur car ça n’a aucun sens. Ceci dit, avoir trois titres à 21 ans, on peut déjà parler de légende. Mais il y a encore beau­coup de chemin pour le comparer à Roger, Rafa et Djoko. Pour l’ins­tant, on n’a qu’à attendre, relax, et se régaler de son tennis ! », a déclaré l’ex‐25e mondial dans des propos rapportés par L’Equipe.