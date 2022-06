Opéré des trois liga­ments laté­raux de sa cheville droite après sa terrible chute face à Rafael Nadal en demi‐finale de Roland‐Garros, Alexander Zverev pourra‐t‐il revenir aussi fort qu’avant ?

Si l’on en croit son frère Mischa Zverev, ancien 25e joueur mondial et désor­mais consul­tant pour Eurosport, c’est encore mieux que cela : Alexander va revenir encore plus fort !

« Nous ne voulons pas plani­fier son retour pour le moment, parce que si on dit que ce sera dans un mois ou deux, il va se mettre à compter chaque jour et se demander s’il va y arriver ou pas. Et puis, on est si déçu quand on n’y arrive pas. Quand nous disons, ‘Ok, ça prendra cinq ou six mois’, on travaille pour. C’est très, très loin. C’est pour ça que nous avons dit que nous ne réflé­chis­sions pas en termes de jours, de semaines ou quoi que ce soit. On contrôle juste l’état du pied et de la jambe, comment Sascha se sent physi­que­ment. Il va bien, vu les circons­tances. Il a vite retrouvé le sourire et nous avons parlé au télé­phone plusieurs fois. Une fois que ça ira physi­que­ment, il faudra que son jeu fonc­tionne, parce que Sascha ne veut pas revenir et jouer mal. […] Rafael Nadal et Roger Federer sont les meilleurs exemples de ce point de vue : ils reviennent et ils gagnent des Grands Chelems, et c’est ce que Sascha veut faire. Ça veut dire qu’il fera tout pour être de retour à 100 % et aussi fort sinon plus qu’a­vant. Il se peut Sascha revienne encore plus confiant. C’est ce que je pense, ce que je crois. Je le connais assez bien et je pense que c’est ce qu’il fera, pour nous prouver à tous qu’il en est capable. »