Mischa Zverev sur Murray : « Cela peut paraître étrange pour un joueur de sa classe, mais il n’a pas le bras pour accélérer comme Nadal ou Federer »

Après avoir analysé avec justesse la tactique de Rafael Nadal au service lors­qu’il est sous pres­sion, Mischa Zverev, dans une excel­lente inter­view accordée à Tennis Magazin, est égale­ment revenu sur sa victoire face à Andy Murray au troi­sième tour de l’Open d’Australie en 2017. Sans aucun doute l’une des plus belles victoires de sa carrière.

Taquin avec le Britannique et ses diffi­cultés à changer de rythme, le frère d’Alexander est rapi­de­ment revenu au cas de l’Espagnol.

« Murray ne peut pas accé­lérer (rires). Cela peut paraître étrange pour un joueur de sa classe, mais il n’a pas la trac­tion dans le bras comme Rafa ou Federer ou même un Jack Sock. J’avais joué contre Rafa la semaine précé­dente à Brisbane et j’avais perdu un et un. Aucune chance de gagner. Il pouvait me passer de dix‐neuf façons diffé­rentes. Je ne pouvais pas lire ses coups. Ils étaient trop rapides en plus de l’effet qu’il met, si bien que j’avais parfois l’im­pres­sion qu’il allait s’en­voler contre la bâche. Mais il a quand même fini par s’écraser derrière. Le coup droit et le revers de Murray sont rela­ti­ve­ment droits. Et il n’aime pas jouer le long de la ligne. »