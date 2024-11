Dans un papier très docu­menté sur l’évo­lu­tion de du jeu de son frère proposé par l’Equipe, Mischa a évoqué la victoire de Sascha à Bercy avec des mots plutôt surprenants.

« C’est devenu sa routine main­te­nant, sourit son grand frère et entraî­neur, Mischa. On vient de se dire en se marrant que ç’avait été une bonne semaine d’en­traî­ne­ment. Qu’est‐ce que vous voulez que je vous dise, c’est un mec unique ! Il est diffé­rent des autres et il le montre à chaque fois. Oui, il a gagné ici, oui, il est satis­fait, mais ce n’est pas une fin en soi. Ce n’est que le début du chemin »