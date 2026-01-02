Dans des propos relayés par Blick, le frère et co‐entraîneur d’Alexander Zverev, Mischa, a évoqué la situation de Novak Djokovic avant le début de saison 2026. Et s’il reste prudent, il ne semble pas vraiment croire en un 25e titre du Grand Chelem pour le Serbe.
« Avec Novak, on commence malgré tout à sentir qu’il manque quelque chose. Peut‐être le rythme, qui est aujourd’hui un peu plus élevé chez Carlos Alcaraz et Jannik Sinner. Dans les phases finales des Grands Chelems ou des Masters, il ne faut jamais écarter Novak. Mais son corps joue clairement un rôle. Il a simplement quelques kilomètres de plus au compteur. Alcaraz et Sinner sont devant, puis vient Sascha. Et ensuite, on ne sait pas vraiment qui suit. »
Publié le vendredi 2 janvier 2026 à 08:09