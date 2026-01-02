AccueilATPMischa Zverev, très honnête sur Djokovic : "Avec Novak, on commence malgré...
Mischa Zverev, très honnête sur Djokovic : « Avec Novak, on commence malgré tout à sentir qu’il manque quelque chose. Alcaraz et Sinner sont devant, puis vient Sascha, et ensuite, on ne sait pas vrai­ment qui suit »

Dans des propos relayés par Blick, le frère et co‐entraîneur d’Alexander Zverev, Mischa, a évoqué la situa­tion de Novak Djokovic avant le début de saison 2026. Et s’il reste prudent, il ne semble pas vrai­ment croire en un 25e titre du Grand Chelem pour le Serbe. 

« Avec Novak, on commence malgré tout à sentir qu’il manque quelque chose. Peut‐être le rythme, qui est aujourd’hui un peu plus élevé chez Carlos Alcaraz et Jannik Sinner. Dans les phases finales des Grands Chelems ou des Masters, il ne faut jamais écarter Novak. Mais son corps joue clai­re­ment un rôle. Il a simple­ment quelques kilo­mètres de plus au comp­teur. Alcaraz et Sinner sont devant, puis vient Sascha. Et ensuite, on ne sait pas vrai­ment qui suit. »

Publié le vendredi 2 janvier 2026 à 08:09

