Auteur d’une très belle semaine à Brest, Moïse Kouamé a reçu une excellente nouvelle ce vendredi. Après le forfait de Jakub Mensik pour le Masters 1000 de Paris, Quentin Halys (45e mondial) a pu intégrer le tableau principal sans la wild‐cards qui lui était accordée. Invitation pour le tournoi réattribuée au jeune Français en conséquence.
Interrogé par Ouest France sur ce scénario favorable, le 176e joueur mondial a fait part de sa joie.
« C’est un tournoi que j’ai vraiment rêvé de jouer, et aujourd’hui avoir l’opportunité de joueur sur l’un des plus grands tournois du monde, ça fait toujours plaisir. Encore plus en France, à Paris. Donc très content et j’espère que ça sera une bonne séance pour moi ».
À noter que le Francilien a l’opportunité d’aborder le tournoi avec le plein de confiance. En finale du challenger de Brest, il tentera de se défaire de l’Américain Martin Damm (105e). Coup d’envoi ce dimanche à 15 h.
Publié le dimanche 1 novembre 2026 à 11:08