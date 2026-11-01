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Moïse Kouamé : « C’est un tournoi que j’ai vrai­ment rêvé de jouer »

Par
Jean Muller
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Auteur d’une très belle semaine à Brest, Moïse Kouamé a reçu une excel­lente nouvelle ce vendredi. Après le forfait de Jakub Mensik pour le Masters 1000 de Paris, Quentin Halys (45e mondial) a pu inté­grer le tableau prin­cipal sans la wild‐cards qui lui était accordée. Invitation pour le tournoi réat­tri­buée au jeune Français en conséquence.

Interrogé par Ouest France sur ce scénario favo­rable, le 176e joueur mondial a fait part de sa joie.

« C’est un tournoi que j’ai vrai­ment rêvé de jouer, et aujourd’hui avoir l’opportunité de joueur sur l’un des plus grands tour­nois du monde, ça fait toujours plaisir. Encore plus en France, à Paris. Donc très content et j’espère que ça sera une bonne séance pour moi ».

À noter que le Francilien a l’op­por­tu­nité d’aborder le tournoi avec le plein de confiance. En finale du chal­lenger de Brest, il tentera de se défaire de l’Américain Martin Damm (105e). Coup d’envoi ce dimanche à 15 h.

Publié le dimanche 1 novembre 2026 à 11:08

A propos de l’auteur

Jean Muller

Jean Muller est un passionné de tennis depuis sa tendre enfance. Il a appris son métier de jour­na­liste en tant que pigiste pour divers médias de presse écrite, presse régio­nale et presse natio­nale, sites internet de sports. Il a intégré la rédactio, de Welovetennis.fr et Welovetennis Magazine en 2020.

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