Auteur d’une très belle semaine à Brest, Moïse Kouamé a reçu une excel­lente nouvelle ce vendredi. Après le forfait de Jakub Mensik pour le Masters 1000 de Paris, Quentin Halys (45e mondial) a pu inté­grer le tableau prin­cipal sans la wild‐cards qui lui était accordée. Invitation pour le tournoi réat­tri­buée au jeune Français en conséquence.

Interrogé par Ouest France sur ce scénario favo­rable, le 176e joueur mondial a fait part de sa joie.

« C’est un tournoi que j’ai vrai­ment rêvé de jouer, et aujourd’hui avoir l’opportunité de joueur sur l’un des plus grands tour­nois du monde, ça fait toujours plaisir. Encore plus en France, à Paris. Donc très content et j’espère que ça sera une bonne séance pour moi ».

À noter que le Francilien a l’op­por­tu­nité d’aborder le tournoi avec le plein de confiance. En finale du chal­lenger de Brest, il tentera de se défaire de l’Américain Martin Damm (105e). Coup d’envoi ce dimanche à 15 h.