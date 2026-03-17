Moïse Kouamé est dans la cour des grands.

Invité du tableau prin­cipal par les orga­ni­sa­teurs du Masters 1000 de Miami où il sera opposé à un joueur issu des quali­fi­ca­tions au premier tour, le grand espoir du tennis fran­çais, qui vient tout juste de célé­brer ses 17 ans, est apparu dans une vidéo réalisé par IMG, repré­sen­tant du joueur et égale­ment action­naire du tournoi floridien.

Une vidéo de présen­ta­tion dans laquelle Moïse évoque notam­ment son idole, un certain Novak Djokovic, et des ambi­tions très élevées.

« My idol is Novak Djokovic. I was so amazed when I was watching him play. His style and his resi­lience was just unbe­lie­vable. » —— Moise Kouame,



Novak’s another fanboy, just turned his 17, and atp no.385. The youn­gest player got the wild card of Miami’s main draw this year. pic.twitter.com/UbogvcItHP — NovakAnalysis (@NovakAnalysis) March 16, 2026

« Mon nom est Moïse Kouamé et j’ai tout juste eu 17 ans il y a 8 jours. J’ai commencé le tennis quand j’avais cinq ans, en regar­dant mon frère jouer évidem­ment il voulait que je joue alors j’ai attrapé la raquette et j’ai joué avec le mur. Lui et, bien sûr, mon idole, Novak Djokovic en gran­dis­sant, j’étais émer­veillé quand je le regar­dais jouer, son style, sa rési­lience c’est incroyable. Ouais évidem­ment j’ai gagné mon premier tournoi sur le circuit. Donc ouais c’était vrai­ment fun, je me suis qualifié pour mon premier événe­ment ATP 250 donc main­te­nant jouer Miami c’est juste incroyable. Miami est vrai­ment un endroit cool. Ouais ça va être une grande expé­rience pour moi évidem­ment jouer contre ces gars, c’est vrai­ment une très grande très grande expé­rience. Donc je vais essayer de tout donner. Mes rêves, mes objec­tifs sont vrai­ment d’être numéro un mondial et gagner plein de Grands Chelems. Bien sûr c’est pour ça que je m’en­traîne. Ouais j’es­père main­te­nant c’est un rêve et plus tard ça ne le sera pas mais ça sera réel. »