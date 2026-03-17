Moïse Kouamé est dans la cour des grands.
Invité du tableau principal par les organisateurs du Masters 1000 de Miami où il sera opposé à un joueur issu des qualifications au premier tour, le grand espoir du tennis français, qui vient tout juste de célébrer ses 17 ans, est apparu dans une vidéo réalisé par IMG, représentant du joueur et également actionnaire du tournoi floridien.
Une vidéo de présentation dans laquelle Moïse évoque notamment son idole, un certain Novak Djokovic, et des ambitions très élevées.
« My idol is Novak Djokovic. I was so amazed when I was watching him play. His style and his resilience was just unbelievable. » —— Moise Kouame,— NovakAnalysis (@NovakAnalysis) March 16, 2026
Novak’s another fanboy, just turned his 17, and atp no.385. The youngest player got the wild card of Miami’s main draw this year. pic.twitter.com/UbogvcItHP
« Mon nom est Moïse Kouamé et j’ai tout juste eu 17 ans il y a 8 jours. J’ai commencé le tennis quand j’avais cinq ans, en regardant mon frère jouer évidemment il voulait que je joue alors j’ai attrapé la raquette et j’ai joué avec le mur. Lui et, bien sûr, mon idole, Novak Djokovic en grandissant, j’étais émerveillé quand je le regardais jouer, son style, sa résilience c’est incroyable. Ouais évidemment j’ai gagné mon premier tournoi sur le circuit. Donc ouais c’était vraiment fun, je me suis qualifié pour mon premier événement ATP 250 donc maintenant jouer Miami c’est juste incroyable. Miami est vraiment un endroit cool. Ouais ça va être une grande expérience pour moi évidemment jouer contre ces gars, c’est vraiment une très grande très grande expérience. Donc je vais essayer de tout donner. Mes rêves, mes objectifs sont vraiment d’être numéro un mondial et gagner plein de Grands Chelems. Bien sûr c’est pour ça que je m’entraîne. Ouais j’espère maintenant c’est un rêve et plus tard ça ne le sera pas mais ça sera réel. »
Publié le mardi 17 mars 2026 à 14:14