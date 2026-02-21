Qualifié pour la demi‐finale du Challenger de Lille où il sera opposé ce samedi à son compatriote, Luca Van Assche, Moïse Kouamé, grand espoir du tennis français à 17 ans, a été interrogé en conférence de presse sur la fameuse pression médiatique.
Des propos qui interviennent quelques jours après ceux de Nicolas Mahut expliquant « qu’il ne voyait pas l’intérêt de faire des articles sur Moïse Kouame alors qu’il est en quarts de finale d’un Challenger. »
Et le protégé de Richard Gasquet a assuré avec beaucoup de calme et de maturité que cette pression médiatique n’avait finalement aucun impact sur lui. En tout cas pour le moment…
« QUELLE PRESSION MÉDIATIQUE ? »— Avantage Tennis 🎾 (@AvantageTennis_) February 20, 2026
Interrogé sur l’engouement autour de lui après sa qualification en demies à Lille, Moise Kouamé a assuré qui lui et ses proches géraient bien gérer la situation. 🇫🇷🎙️ https://t.co/dv5NQVomC9 pic.twitter.com/h95jm59tx6
« Quelle pression médiatique ? Je ne lis pas ce que les gens disent de moi. Ce que les gens peuvent dire ou écrire de moi, je ne peux pas contrôler. Je ne lis pas tout ce qu’on peut écrire sur moi. J’essaie vraiment d’être concentré le plus possible dans mes matchs, dans mes entraînements, dans mes objectifs fixés avec l’équipe plus tôt. Pour l’instant, j’arrive très bien à gérer. Je suis très bien entouré. J’ai vraiment une bonne équipe à ce sujet. Ma maman, mon agent, mes frères et mes sœurs m’aident vraiment beaucoup là‐dessus. Pour l’instant, c’est vraiment bien. »
Publié le samedi 21 février 2026 à 16:15