Qualifié pour la demi‐finale du Challenger de Lille où il sera opposé ce samedi à son compa­triote, Luca Van Assche, Moïse Kouamé, grand espoir du tennis fran­çais à 17 ans, a été inter­rogé en confé­rence de presse sur la fameuse pres­sion médiatique.

Des propos qui inter­viennent quelques jours après ceux de Nicolas Mahut expli­quant « qu’il ne voyait pas l’intérêt de faire des articles sur Moïse Kouame alors qu’il est en quarts de finale d’un Challenger. »

Et le protégé de Richard Gasquet a assuré avec beau­coup de calme et de matu­rité que cette pres­sion média­tique n’avait fina­le­ment aucun impact sur lui. En tout cas pour le moment…

« QUELLE PRESSION MÉDIATIQUE ? »



Interrogé sur l’engouement autour de lui après sa quali­fi­ca­tion en demies à Lille, Moise Kouamé a assuré qui lui et ses proches géraient bien gérer la situa­tion. 🇫🇷🎙️ https://t.co/dv5NQVomC9 pic.twitter.com/h95jm59tx6 — Avantage Tennis 🎾 (@AvantageTennis_) February 20, 2026

« Quelle pres­sion média­tique ? Je ne lis pas ce que les gens disent de moi. Ce que les gens peuvent dire ou écrire de moi, je ne peux pas contrôler. Je ne lis pas tout ce qu’on peut écrire sur moi. J’essaie vrai­ment d’être concentré le plus possible dans mes matchs, dans mes entraî­ne­ments, dans mes objec­tifs fixés avec l’équipe plus tôt. Pour l’instant, j’arrive très bien à gérer. Je suis très bien entouré. J’ai vrai­ment une bonne équipe à ce sujet. Ma maman, mon agent, mes frères et mes sœurs m’aident vrai­ment beau­coup là‐dessus. Pour l’instant, c’est vrai­ment bien. »