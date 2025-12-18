Si l’on analyse certains parcours de très grands joueur, on remarque souvent que le coach reste un technicien sans s’immiscer dans d’autres considérations que la performance tennistique. C’était le cas par exemple de Vajda avec Djokovic, Lüthi avec Federer, sachant que le cas de Nadal est trop atypique.
Pour Alcaraz, la situation est différente car c’est Albert Molina son agent de toujours qui est à l’origine du projet sportif et donc économique. C’est lui qui a mis la main à la poche pour aller chercher Juan Carlos Ferrero pour « former » la pépite espagnole.
Or le souci est que Juan Carlos connaît aussi les rouages du circuit puisqu’il a été numéro 1 mondial avec tout ce que cela comporte et notamment quelques contrats de sponsoring et autres sollicitations marketing. Il n’est donc pas étonnant d’apprendre qu’un problème de contrat et donc d’argent ait été au centre de la problématique pour poursuivre l’aventure.
En effet, d’un côté, il y a l’agent financeur et de l’autre le coach formateur et chacun veut presque naturellement sa part d’un gâteau qui ne cesse de grossir. Souvent dans ce cas là, celui qui a le dernier mot n’est pas le joueur, ni l’entraîneur, mais la personne qui tient les cordons de la bourse et qui a été à l’origine du projet appuyé logiquement par le papa du champion. Finalement ce n’est qu’une décision d’entreprise, d’ego et aussi de lutte de pouvoir.
Molina a donc juger que pour la poursuite de la « croissance » du projet Carlitos, il valait mieux s’appuyer sur un coach technicien heureux et fier plutôt qu’un mentor avec trop de pouvoir qui se mêlerait aussi d’autres sujets. Ce choix peut donc se comprendre presque aisément.
Reste à savoir si la suite de la carrière d’Alcaraz lui donnera raison.
Espérons juste que cette séparation n’aura pas de vraies conséquences sur le moral de Carlos qui a toujours expliqué que le tennis l’inspirait car il était bien entouré et que son team était une vraie famille.
Publié le jeudi 18 décembre 2025 à 12:12