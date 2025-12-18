Si l’on analyse certains parcours de très grands joueur, on remarque souvent que le coach reste un tech­ni­cien sans s’im­miscer dans d’autres consi­dé­ra­tions que la perfor­mance tennis­tique. C’était le cas par exemple de Vajda avec Djokovic, Lüthi avec Federer, sachant que le cas de Nadal est trop atypique.

Pour Alcaraz, la situa­tion est diffé­rente car c’est Albert Molina son agent de toujours qui est à l’ori­gine du projet sportif et donc écono­mique. C’est lui qui a mis la main à la poche pour aller cher­cher Juan Carlos Ferrero pour « former » la pépite espagnole.

Or le souci est que Juan Carlos connaît aussi les rouages du circuit puis­qu’il a été numéro 1 mondial avec tout ce que cela comporte et notam­ment quelques contrats de spon­so­ring et autres solli­ci­ta­tions marke­ting. Il n’est donc pas éton­nant d’ap­prendre qu’un problème de contrat et donc d’argent ait été au centre de la problé­ma­tique pour pour­suivre l’aventure.

En effet, d’un côté, il y a l’agent finan­ceur et de l’autre le coach forma­teur et chacun veut presque natu­rel­le­ment sa part d’un gâteau qui ne cesse de grossir. Souvent dans ce cas là, celui qui a le dernier mot n’est pas le joueur, ni l’en­traî­neur, mais la personne qui tient les cordons de la bourse et qui a été à l’ori­gine du projet appuyé logi­que­ment par le papa du cham­pion. Finalement ce n’est qu’une déci­sion d’en­tre­prise, d’ego et aussi de lutte de pouvoir.

Molina a donc juger que pour la pour­suite de la « crois­sance » du projet Carlitos, il valait mieux s’ap­puyer sur un coach tech­ni­cien heureux et fier plutôt qu’un mentor avec trop de pouvoir qui se mêle­rait aussi d’autres sujets. Ce choix peut donc se comprendre presque aisément.

Reste à savoir si la suite de la carrière d’Alcaraz lui donnera raison.

Espérons juste que cette sépa­ra­tion n’aura pas de vraies consé­quences sur le moral de Carlos qui a toujours expliqué que le tennis l’ins­pi­rait car il était bien entouré et que son team était une vraie famille.