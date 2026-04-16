Accueil ATP

« Mon parcours dans le tennis touche à sa fin après 36 ans. Je me sens très chan­ceux et privi­légié d’avoir pu vivre toutes ces expé­riences extra­or­di­naires », annonce l’an­cien numéro 1 mondial en double Jamie Murray, frère d’Andy

Par
Baptiste Mulatier
-
984

Andy Murray mettait un terme à sa carrière lors des Jeux Olympiques de Paris 2024. Un peu plus d’un an et demi plus tard, c’est au tour de son frère Jamie, ancien numéro 1 mondial en double de prendre sa retraite. 

« Mon parcours dans le tennis touche à sa fin après 36 ans. Je me sens très chan­ceux et privi­légié d’avoir pu vivre toutes ces expé­riences extra­or­di­naires que ce sport formi­dable m’a offertes. Merci maman, papa, Andy, Ale, Alan, Louis et Thomas pour votre incroyable soutien, vos efforts et vos sacri­fices tout au long de ma carrière, qui m’ont permis d’atteindre tout ce que je pouvais dans ce sport. À tous ceux qui m’ont aidé ou soutenu : je vous suis très recon­nais­sant ! J’ai hâte de décou­vrir le monde réel ! », a annoncé le Britannique de 40 ans, vain­queur de deux titres du Grand Chelem en double, et cinq en double mixte. 

En simple, le frère de l’an­cien numéro 1 mondial Andy Murray aura été au mieux 834e joueur mondial. 

Publié le jeudi 16 avril 2026 à 11:15

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

ARTICLES CONNEXESDu même auteur

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2026 ♥