Andy Murray mettait un terme à sa carrière lors des Jeux Olympiques de Paris 2024. Un peu plus d’un an et demi plus tard, c’est au tour de son frère Jamie, ancien numéro 1 mondial en double de prendre sa retraite.

« Mon parcours dans le tennis touche à sa fin après 36 ans. Je me sens très chan­ceux et privi­légié d’avoir pu vivre toutes ces expé­riences extra­or­di­naires que ce sport formi­dable m’a offertes. Merci maman, papa, Andy, Ale, Alan, Louis et Thomas pour votre incroyable soutien, vos efforts et vos sacri­fices tout au long de ma carrière, qui m’ont permis d’atteindre tout ce que je pouvais dans ce sport. À tous ceux qui m’ont aidé ou soutenu : je vous suis très recon­nais­sant ! J’ai hâte de décou­vrir le monde réel ! », a annoncé le Britannique de 40 ans, vain­queur de deux titres du Grand Chelem en double, et cinq en double mixte.

En simple, le frère de l’an­cien numéro 1 mondial Andy Murray aura été au mieux 834e joueur mondial.