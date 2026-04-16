Andy Murray mettait un terme à sa carrière lors des Jeux Olympiques de Paris 2024. Un peu plus d’un an et demi plus tard, c’est au tour de son frère Jamie, ancien numéro 1 mondial en double de prendre sa retraite.
« Mon parcours dans le tennis touche à sa fin après 36 ans. Je me sens très chanceux et privilégié d’avoir pu vivre toutes ces expériences extraordinaires que ce sport formidable m’a offertes. Merci maman, papa, Andy, Ale, Alan, Louis et Thomas pour votre incroyable soutien, vos efforts et vos sacrifices tout au long de ma carrière, qui m’ont permis d’atteindre tout ce que je pouvais dans ce sport. À tous ceux qui m’ont aidé ou soutenu : je vous suis très reconnaissant ! J’ai hâte de découvrir le monde réel ! », a annoncé le Britannique de 40 ans, vainqueur de deux titres du Grand Chelem en double, et cinq en double mixte.
En simple, le frère de l’ancien numéro 1 mondial Andy Murray aura été au mieux 834e joueur mondial.
Publié le jeudi 16 avril 2026 à 11:15