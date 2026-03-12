Deux victoires en six matchs, c’est pour le moment le bilan de Gaël Monfils pour sa dernière saison sur le circuit.

Et alors qu’il a livré une grosse bataille face à Felix Auger‐Aliassime (9e mondial) au deuxième tour du Masters 1000 d’Indian Wells, certes perdue (6−7, 6–3, 6–4), le Français n’en­chaî­nera pas de sitôt.

Il a annoncé qu’il ne parti­ci­pe­rait pas au Masters 1000 de Miami (18 au 29 mars), et qu’il était incer­tain pour le Masters 1000 de Monte‐Carlo (5 au 12 avril), où il aurait besoin d’in­vi­ta­tions pour inté­grer le tableau principal.

Je joue pas Miami,et je sais pas encore pour MC — Gael Monfils (@Gael_Monfils) March 10, 2026

« Compliquée cette dernière année », a réagi le jour­na­liste Benoît Maylin sur le réseau social X.

🚨 Pas de Gaël Monfils à Miami.

Et il ne sait pas pour Monte‐Carlo.



Compliquée cette dernière année. — Benoit Maylin (@BenoitMaylin) March 11, 2026

Espérons que « La Monf’ » puisse offrir quelques dernières émotions au public fran­çais à Roland‐Garros, Lyon et enfin à Nanterre en fin de saison.