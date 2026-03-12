Accueil ATP

Monfils annonce une mauvaise nouvelle : « Compliquée cette dernière année… »

Par
Baptiste Mulatier
Deux victoires en six matchs, c’est pour le moment le bilan de Gaël Monfils pour sa dernière saison sur le circuit. 

Et alors qu’il a livré une grosse bataille face à Felix Auger‐Aliassime (9e mondial) au deuxième tour du Masters 1000 d’Indian Wells, certes perdue (6−7, 6–3, 6–4), le Français n’en­chaî­nera pas de sitôt. 

Il a annoncé qu’il ne parti­ci­pe­rait pas au Masters 1000 de Miami (18 au 29 mars), et qu’il était incer­tain pour le Masters 1000 de Monte‐Carlo (5 au 12 avril), où il aurait besoin d’in­vi­ta­tions pour inté­grer le tableau principal. 

« Compliquée cette dernière année », a réagi le jour­na­liste Benoît Maylin sur le réseau social X. 

Espérons que « La Monf’  » puisse offrir quelques dernières émotions au public fran­çais à Roland‐Garros, Lyon et enfin à Nanterre en fin de saison. 

Publié le jeudi 12 mars 2026 à 10:57

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

