Deux victoires en six matchs, c’est pour le moment le bilan de Gaël Monfils pour sa dernière saison sur le circuit.
Et alors qu’il a livré une grosse bataille face à Felix Auger‐Aliassime (9e mondial) au deuxième tour du Masters 1000 d’Indian Wells, certes perdue (6−7, 6–3, 6–4), le Français n’enchaînera pas de sitôt.
Il a annoncé qu’il ne participerait pas au Masters 1000 de Miami (18 au 29 mars), et qu’il était incertain pour le Masters 1000 de Monte‐Carlo (5 au 12 avril), où il aurait besoin d’invitations pour intégrer le tableau principal.
Je joue pas Miami,et je sais pas encore pour MC— Gael Monfils (@Gael_Monfils) March 10, 2026
« Compliquée cette dernière année », a réagi le journaliste Benoît Maylin sur le réseau social X.
🚨 Pas de Gaël Monfils à Miami.— Benoit Maylin (@BenoitMaylin) March 11, 2026
Et il ne sait pas pour Monte‐Carlo.
Compliquée cette dernière année.
Espérons que « La Monf’ » puisse offrir quelques dernières émotions au public français à Roland‐Garros, Lyon et enfin à Nanterre en fin de saison.
Publié le jeudi 12 mars 2026 à 10:57