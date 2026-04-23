Si une grosse fête est organisée le jeudi avant le début du tournoi où c’est le cas de le dire il sera aux manettes, Gaël Monfils sait aussi que la date fatidique approche et qu’un hommage sur le Chatrier peut etre très émouvant ou casse gueule.
D’autant que par rapport à ses trois potes que sont Gillou, Jo et Richie, il faut bien avouer que sa cote de popularité est plus importante.
Interrogé à ce sujet par un confrère de l’Equipe à Madrid, Gaël préfère ne pas anticiper mais il est clair qu’il appréhende ce moment d’autant que l’on sait qu’il est émotif, et que Roland‐Garros a été sa maison quand il était adolescent.
« Ça va être très personnel. C’est impossible de se préparer mentalement. Parce que c’est quelque chose que je ne connais pas. Ça va au‐delà de l’aspect joueur de tennis. On a beau dire ce qu’on veut sur la préparation, ta famille, elle, elle n’a pas de préparation. Et un regard à ta famille, c’est autre chose.. Après une chance de pouvoir dire au revoir, d’être prêt pour essayer de titiller un ou deux joueurs de plus et de me faire kiffer. À chaque fois, ce n’est que de l’amour et du bonheur que tu reçois ».
Publié le jeudi 23 avril 2026 à 09:45