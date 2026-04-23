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Monfils appré­hende vrai­ment son dernier Roland‐Garros : « Ça va être très personnel. C’est impos­sible de se préparer mentalement »

Par
Laurent Trupiano
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Si une grosse fête est orga­nisée le jeudi avant le début du tournoi où c’est le cas de le dire il sera aux manettes, Gaël Monfils sait aussi que la date fati­dique approche et qu’un hommage sur le Chatrier peut etre très émou­vant ou casse gueule. 

D’autant que par rapport à ses trois potes que sont Gillou, Jo et Richie, il faut bien avouer que sa cote de popu­la­rité est plus importante.

Interrogé à ce sujet par un confrère de l’Equipe à Madrid, Gaël préfère ne pas anti­ciper mais il est clair qu’il appré­hende ce moment d’au­tant que l’on sait qu’il est émotif, et que Roland‐Garros a été sa maison quand il était adolescent.

« Ça va être très personnel. C’est impos­sible de se préparer menta­le­ment. Parce que c’est quelque chose que je ne connais pas. Ça va au‐delà de l’as­pect joueur de tennis. On a beau dire ce qu’on veut sur la prépa­ra­tion, ta famille, elle, elle n’a pas de prépa­ra­tion. Et un regard à ta famille, c’est autre chose.. Après une chance de pouvoir dire au revoir, d’être prêt pour essayer de titiller un ou deux joueurs de plus et de me faire kiffer. À chaque fois, ce n’est que de l’amour et du bonheur que tu reçois ».

Publié le jeudi 23 avril 2026 à 09:45

A propos de l’auteur

Laurent Trupiano

Laurent Trupiano est jour­na­liste depuis plus de 25 ans, il a travaillé pour divers médias (Le Parisien, Le Point, Radio France), il a été le co‐fondateur de Sport24.com. En 2007, il a créé le maga­zine We Love Tennis et lancé le site Welovetennis.fr en 2013. Aujourd’hui, il est le direc­teur de la rédac­tion des deux supports.

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