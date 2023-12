Avant la saison 2024, qu’il va démarrer comme sa femme, Elina Svitolina, à Auckland en Nouvelle‐Zélande, Gaël Monfils a posté une photo avec sa fille, Skaï, et adressé un message à ses abonnés.

« Alors que l’année s’achève, nous profi­tons des moments simples mais précieux, de bonheur. Devant ce sapin de Noël, ma petite prin­cesse et moi vous adres­sons des vœux de tendresse, d’amour et de rire. Que les fêtes de fin d’année vous apportent joie et paix. »