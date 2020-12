Gaël Monfils étaient l’invité de l’émission Sans Filet de Winamax. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que le Français n’a pas caché ses ambitions. Après une deuxième partie de saison très difficile, il veut repartir fort en 2021.

« Je veux revenir dans le Top 10 et afficher un bon niveau comme en début de saison 2020, une bonne constance. Je veux aller chercher un peu plus loin. C’est bien d’avoir des 250, des 500, mais je vais essayer d’aller chercher des finales de Masters 1000, les gagner, et pourquoi pas faire mieux qu’une demi-finale en Grand Chelem. A l’entraînement, c’est facile, tout va bien, on n’a pas de stress. On se sent bien. Mais il faut se sentir capable de le reproduire en tournoi, prendre les bonnes décisions au bon moment« , a assumé Gaël.

Pour le moment, Monfils reste bloqué à 3 finales de Masters 1000 (2009, 2010 et 2016) et deux demi-finales de Grand Chelem (2008 et 2016).