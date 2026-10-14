C’est désormais officiel, et la confirmation est tombée ce mercredi matin : Gaël Monfils est bel et bien considéré comme retraité par l’Agence internationale pour l’intégrité du tennis (ITIA).
En effet, l’instance a confirmé que le Français, dont le nom figure sur la liste des joueurs retraités depuis le 5 octobre, ne pouvait désormais plus participer à une compétition officielle. Pour envisager un retour sur le circuit, « La Monf » devrait en principe se soumettre à une période de six mois de contrôles antidopage préalables.
Une confirmation qui soulève forcément de nombreuses interrogations autour de cette fin de carrière aussi soudaine qu’inattendue.
Alors qu’il devait encore disputer quelques tournois, notamment à Lyon et au Rolex Paris Masters, pourquoi le Français a‑t‐il finalement décidé de raccrocher les raquettes aussi précipitamment ?
Une blessure importante ? Un problème personnel ? Ou simplement une décision prise dans la plus grande discrétion ?
Pour l’instant, difficile de comprendre ce qui a réellement poussé Monfils à prendre cette décision. Et le silence du Français, pourtant si proche de son public, ne fait qu’entretenir les interrogations.
Une chose est certaine : une carrière aussi spectaculaire méritait sans doute une autre sortie, notamment devant les supporters parisiens qu’il a tant fait vibrer.
Alors Gaël, que s’est‐il passé ?
Publié le mercredi 14 octobre 2026 à 10:40