C’est désor­mais offi­ciel, et la confir­ma­tion est tombée ce mercredi matin : Gaël Monfils est bel et bien consi­déré comme retraité par l’Agence inter­na­tio­nale pour l’in­té­grité du tennis (ITIA).

🚨 Le respon­sable de la commu­ni­ca­tion de l’agence inter­na­tio­nale pour l’in­té­grité dans le tennis a confirmé que Gaël Monfils 🇫🇷 est offi­ciel­le­ment un joueur qui n’est PLUS EN ACTIVITÉ. 😳



🗣️ « Il nous en a informés ; il est désor­mais consi­déré comme RETRAITÉ et n’est plus… pic.twitter.com/mAsSgkzb8i — Univers Tennis 🎾 (@UniversTennis) October 14, 2026

En effet, l’ins­tance a confirmé que le Français, dont le nom figure sur la liste des joueurs retraités depuis le 5 octobre, ne pouvait désor­mais plus parti­ciper à une compé­ti­tion offi­cielle. Pour envi­sager un retour sur le circuit, « La Monf » devrait en prin­cipe se soumettre à une période de six mois de contrôles anti­do­page préalables.

Une confir­ma­tion qui soulève forcé­ment de nombreuses inter­ro­ga­tions autour de cette fin de carrière aussi soudaine qu’inattendue.

Alors qu’il devait encore disputer quelques tour­nois, notam­ment à Lyon et au Rolex Paris Masters, pour­quoi le Français a‑t‐il fina­le­ment décidé de raccro­cher les raquettes aussi précipitamment ?

Une bles­sure impor­tante ? Un problème personnel ? Ou simple­ment une déci­sion prise dans la plus grande discrétion ?

Pour l’ins­tant, diffi­cile de comprendre ce qui a réel­le­ment poussé Monfils à prendre cette déci­sion. Et le silence du Français, pour­tant si proche de son public, ne fait qu’en­tre­tenir les interrogations.

Une chose est certaine : une carrière aussi spec­ta­cu­laire méri­tait sans doute une autre sortie, notam­ment devant les suppor­ters pari­siens qu’il a tant fait vibrer.

Alors Gaël, que s’est‐il passé ?