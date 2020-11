Gaël Monfils aura abordé quelques sujets très intéressants sur Twitch, avec un invité de marque : Andy Murray. Ils ont notamment construit leur joueur parfait, en prenant le meilleur coup de plusieurs joueurs.

Gaël y a notamment intégré Nicolas Mahut et Benoît Paire. Le premier pour sa volée et le deuxième pour ses amorties. Andy Murray a lui plus fait dans le classique. On vous laisse juger.